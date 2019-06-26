北市萬壽里長吳益水獲一等內政專業獎章 全台第6人

2019-06-26 11:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今在台北市國軍文藝活動中心舉辦表揚大會，由政務次長陳宗彥頒奬給323位績優村里長，民意代表及民政人員，其中台北市萬華區萬壽里里長吳益水的服務年資超過50年，獲頒一等內政專業獎章，成為全台第6位獲此殊榮的地方民選公職人員。陳宗彥強調，受獎者長期以來在地方為民服務，他對此要表達最誠摯的敬意。

陳宗彥致詞時指出，村里長、民意代表跟民政人員是政府與人民之間最有力的宣導、溝通橋樑，他要感謝受獎者們對公共事務懷抱熱忱，及時提供民眾關懷與支持。陳也強調，為了強化保障村里長，政府已從行政、立法雙管齊下，不但持續開辦全國村里長團體傷害保險，去年也通過強制地方政府編列足額保險費預算，且須包含一定額度傷害保險，讓村里長的權益保障更周全。

內政部表示，本次受表揚者共323人，包括台北市萬華區萬壽里里長吳益水獲頒一等內政專業獎章、新竹市議員鄭成光等14人獲頒二等內政專業獎章、新北市新店區五峯里里長陳淑美等10人獲頒三等內政專業奬章，另有特優村里長126人、績優民政人員172人。

其中，榮獲一等內政專業獎章的吳益水，已連續擔任12屆里長，服務里民超過50年，不但致力於推動西門町徒步區及電影主題公園，還積極協同市府相關單位解決遊民問題，並協商整合老舊房屋活化改建計畫。

在多位榮獲特優村里長者中，內政部特別提到南投縣草屯鎮石川里里長洪日燈，指洪雖已年逾80歲，服務仍不落人後，不僅透過民間團體為弱勢申請援助，更常第一時間自掏腰包提供物資给有急難的困苦里民，此外里內大小基礎設施也都在他奔走下大量更新，深獲里民愛戴。

內政部指出，這次表揚大會是依據「內政部專業獎章頒給辦法」及「特優村里長及績優民政人員表揚作業要點」辦理，在地方民意代表及村里長部分，循往例頒給任職滿50年者一等內政專業獎章，任職滿40年者為二等內政專業獎章，任職滿30年者為三等內政專業獎章。

特優村里長及績優民政人員部分，則須符合擔任村里長職務連續4年以上、民政人員服務年資累積5年以上之標準，並在符合表揚作業要點規定的前提下，由地方政府及民意機關初審後提報內政部審查辦理表揚。

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