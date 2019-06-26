累計取消約1400航班 長榮限時協助被扣三寶空姐辦新護照
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長榮航空罷工持續到今天第7天，自20日下午4點罷工起至7月6日已取消約1400個班次。（記者羅沛德攝）

長榮航空罷工持續到今天第7天，自20日下午4點罷工起至7月6日已取消約1400個班次。（記者羅沛德攝）

2019-06-26 11:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空罷工持續到今天第7天，超過百位空服員填寫委託書請公司取回三寶，長榮航空從昨天到今天更是「電話接到手軟」，不少空服員表態想回到工作崗位上。長榮航空表示，由於遲遲未拿回三寶，已委託律師事務所協助組員辦理新護照，限時4小時申辦，自上午9點到下午1點截止，護照費用將由公司支付。

根據長榮航空官網顯示，最新航班取消資訊已更新至7月班表，7月1日取消73班次、7月2日取消73班次、7月3日取消73班次、7月4日取消78班次、7月5日取消66班次、7月6日取消13班次，總計7月已取消376班次。自20日下午4點罷工起至7月6日已取消約1400個班次。

長榮航空表示，目前有越來越多空服員表態想回來上班，公司這幾天接電話接到手軟，目前已蒐集到百來份委託書，不過因工會拒絕交還三寶，因此公司同步委託律師事務所協助辦理新護照。

據長榮內部員工指出，長榮航空稍早向空服員發布訊息。訊息指出桃空職工以「不返還三寶=罷工糾察線」為由，阻撓組員取回三寶。自即日起取消三寶委託書認證，改為公司協助欲取回者，前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照。

長榮航空表示，目前還在確認方案細節，未直接證實該則訊息。

  • 台鐵產業工會、台北市醫師職業工會、華航工會、消防員工作權益促進會及國泰港龍航空空勤人員今天出面聲援長榮空服員罷工。（記者蕭玗欣攝）

    台鐵產業工會、台北市醫師職業工會、華航工會、消防員工作權益促進會及國泰港龍航空空勤人員今天出面聲援長榮空服員罷工。（記者蕭玗欣攝）

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