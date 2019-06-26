累計取消約1400航班 長榮限時協助被扣三寶空姐辦新護照

2019-06-26 11:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空罷工持續到今天第7天，超過百位空服員填寫委託書請公司取回三寶，長榮航空從昨天到今天更是「電話接到手軟」，不少空服員表態想回到工作崗位上。長榮航空表示，由於遲遲未拿回三寶，已委託律師事務所協助組員辦理新護照，限時4小時申辦，自上午9點到下午1點截止，護照費用將由公司支付。

根據長榮航空官網顯示，最新航班取消資訊已更新至7月班表，7月1日取消73班次、7月2日取消73班次、7月3日取消73班次、7月4日取消78班次、7月5日取消66班次、7月6日取消13班次，總計7月已取消376班次。自20日下午4點罷工起至7月6日已取消約1400個班次。

長榮航空表示，目前有越來越多空服員表態想回來上班，公司這幾天接電話接到手軟，目前已蒐集到百來份委託書，不過因工會拒絕交還三寶，因此公司同步委託律師事務所協助辦理新護照。

據長榮內部員工指出，長榮航空稍早向空服員發布訊息。訊息指出桃空職工以「不返還三寶=罷工糾察線」為由，阻撓組員取回三寶。自即日起取消三寶委託書認證，改為公司協助欲取回者，前往公司委託銘鼎聯合法律事務所辦理委託報案，以便立即申辦新護照。

長榮航空表示，目前還在確認方案細節，未直接證實該則訊息。

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