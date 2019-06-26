不怕餓肚子！彰化近萬學童暑假天天吃免驚

2019-06-26 11:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕後天（28日）彰化縣高中職以下學校開始放暑假，全縣9350名經濟弱勢戶的國中小學童，可憑50元票券面額的幸福餐券，就近到縣內5大超商或簽約的自助餐店和麵店兌換午餐熟食，每家超商提高餐券價值的兌換總額不一，最好的是萊爾富可兌換70元組合餐，而熟食項目選擇更多元的楓康超市也能兌換價值60元的熟食。

有家長希望作法可以彈性些，不要限定只能午餐時段兌換，也有民眾顧慮學童一次用掉暑假整個餐券，對此，教育處體育保健科長施力中指出，餐券有兌換日期和時間的時間，因為學童在校上課有免費的營養午餐，縣府希望學童暑假天天也要正常吃午餐，所以，兌換時間限定每天上午10點30分到下午1點30分，餐券限定當日午餐時段使用，除非颱風天才能提前1天或延後1天兌換，要不要放寬早餐或晚餐也能兌換，明年會研議。

為了讓學生吃得更飽，5大兌換超商加碼送優惠，每張幸福餐券縣府補助50元，7-11最高兌換55元、OK60元、全家Family57元鮮食商品或60元便當類、楓康超市60元、萊爾富Hi-Life70元，部分超商結合幸福餐券推出抽獎活動，吸引學童及家長前來兌換。

彰化縣從2011年開始推動寒暑假幸福餐券，照顧經濟弱勢戶，包含列冊低收入戶、中低收入戶和家庭經濟突然陷入困境，以及社會邊緣戶等，去年暑假共8474人受惠，今年人數增加與放寬認定標準，經導師家訪認定有需求，即可申請。

全縣215所國中小學，其中，180家學校聯合招標辦理幸福餐券兌換，35家因偏遠地區超商據點少，由各校自行與學區內自助餐店、麵食店簽約，以利學童就近兌換午餐。

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