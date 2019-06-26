長榮罷工露曙光？小組討論新版本 最快明日重啟協商

2019-06-26 11:24

［記者許倬勛／桃園報導］長榮空服員罷工邁入第7天，勞資雙方陷入膠著，長榮航空要求工會「白紙黑字」提具體方案才有協商可能，今上午小組召開說明會、分小組討論，希望能在最大民意基礎上提出具體訴求，明送交提案與資方重啟協商， 讓罷工得以和平落幕。

針對三大爭執項目，日前工會釋出善意，將日支費放寬為90元至150元皆可談，搭便車條款也改為「先上車後補票」，希望擬定具體管道納入勞工參與公司治理，三訴求均遭長榮拒絕，喊話要求工會白紙黑字寫下提案，才有討論可能。

對此，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅表示，24日工會對外宣布修改後的三大訴求，而公司明確表示無法接受，工會一直在思考替代方案，最新版本將於今日的小組討論後出爐，採不記名投票，討論結束後會有代表大會確認最終版本，明向公司正式提案，盼能打破僵局。

媒體問及罷工能量冷卻，傳有上百名的會員拿回員工證、台胞證、護照等（業界稱三寶），工會駁斥數量有誤，據統計僅有30人領回，多是因進入宿舍須有工作證等原因，且工會僅代為「保管」，繳交、領取都得填寫申請書，扣留三寶是以訛傳訛。

日前長榮公司稱有超過70名空服員想回去飛，會請外交部協助申辦護照，對此李瀅則說，站在工會立場來看，長榮欲代領護照是違法行為，因重辦護照需要註銷，但護照是簽了同意書保管，不是遺失或毀損，譴責公司這樣的說法。

外界認為長榮航空提7月份減班、招募新血等作法，是制衡罷工手段，李瀅表示，公司每年都有招募新人計畫，總經理也承諾過不會開除罷工人員，希望提出新方案後，可以盡速重啟協商，不希望繼續影響國人權益。

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