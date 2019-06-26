參加兩岸智慧好課堂邀請賽 桃園市隊三連霸

2019-06-26 11:26

［記者謝武雄／桃園報導］由中國浙江當地政府舉辦的「第四屆兩岸智慧好課堂邀請賽」於5月22、23日在當地舉行，桃園市由5所國中小教師組成的「桃園戰隊」，撃敗來自中國其他城市的19支隊伍，以四個一等獎、一個二等獎獲得最高積分，完成三連霸創舉，市長鄭文燦今天在市政會議表揚選手，期許他們成為桃園的智慧教學大使，將這種熱力傳播到桃園的每一所學校。

鄭文燦表示，智慧教學是科技與教育深度融合的教育模式，也是未來大趨勢，不但可以提高學生的學習興趣，也可以讓老師更富創新性及教學更有效能，讓課堂具互動性及延展性；配合中央的前瞻基礎建設計畫，桃園市在這兩年來已經在114所學校建置2298間智慧教室，成為深耕創新科技智慧學習的優質場域。

「智慧好課堂」的參賽教師必須透過教室內的科技資訊設備，包含電子白板、平板電腦及即時反饋系統等，融合技術與教學，展現創新互動的智慧課堂教學模式，才能獲取高分；桃園戰隊五位教師分別為龍潭國中游碩桓、經國國中潘俊宏、楊梅國中黃馨瑤、永順國小曾靜怡及義興國小連姿婷。

五位老師各自以擅長的英文、理化、藝文及綜合課程，用素養導向的教案設計，讓課程內容富有啟發性，充滿生活化和挑戰性的問題情境，引導學生進行學習，開發學生的聯想力和創造力，提高學生的課堂參與度。

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