繪畫、舞蹈、掌中戲...12校藝術教育故事 躍上公視

2019-06-26 11:27

〔記者林曉雲／台北報導〕「藝術教育就是生活化，素材來自於就地取材。教育要給孩子更大空間探索自己、面對未來！」教育部委託公視製播「藝術教育貢獻獎」紀錄片，本週六上午10點半將在公視播出「藝窺究竟」，今舉行首播記者會，12所獲獎學校訴說藝術教育的精彩故事。

教育部長潘文忠表示，學生有多麼期待和渴望有多元發展的空間和機會，藝術教育是對生命的回應，透過藝術教育探索，打開更寬廣的人生舞台，教育部從103年開始舉辦藝術教育貢獻獎，今年邁入第6屆，期間共徵集557個單位參與，評選小組走訪的學校、團體及個人達147場次，發現許多推動藝術教育的動人故事，而各校師長如同點燈人，所有的燈都需要更多人繼續點燃，使美感成為台灣孩子必備的素養。

今天記者會邀請高雄市左營高中及新北市板橋區中山國小學生分別帶來舞蹈及掌中戲演出。左營高中舞蹈班應屆畢業生林胤廷與賴珮綸均考上台北藝術大學，在周素玲老師積極推動「校園示範巡迴表演（校巡）」下，使學生走入社區，訓練學生在舞台上展現自己。

賴珮綸表示，老師依觀眾反應，隨機給舞者出題，增強自己在台上的反應力和表演性，校巡也讓更多無法到劇場看藝術表演的學生，有機會認識舞蹈、願意欣賞舞蹈；林胤廷表示，男生的筋比較硬，要拉成180度的訓練過很辛苦，但也很開心可以朝著自己的夢想前進；周素玲老師則感性表示，透過不斷的積極推動，藝術的種子已然生根、發芽、成林、成蔭。

新北市板橋中山國小「掌中戲」社團演出《透明鏡》劇碼，校長王健旺表示，因傳統藝術比較少被關注，因此想藉由學校成立掌中戲社團，讓學生了解，台灣傳統文化的「根」才不會沒落，守護鄉土要從認識自己的鄉土開始，因此除了掌中戲，也設計認識板橋林家花園的課程，讓高年級學生擔任導覽員。

《藝窺究竟》紀錄片透過12校故事呈現台灣藝術培育的養成之路，包括高雄市立左營高級中學（舞蹈班）、花蓮縣富里鄉東里國民小學（繪畫、音樂、社區關懷）、高雄市立美濃國民中學（客家文化）、金門縣金湖鎮多年國民小學（繪畫、紙漿雕塑、獨輪車）、新北市立鶯歌高級工商職業學校（工藝傳承）、新北市板橋區中山國民小學（掌中劇、獅鼓隊、音樂）、高雄市立木柵國民小學（合唱團、竹編）、台北市立金華國民中學（美術班）、台北市立雙園國民中學（舞蹈班）、南投縣立草屯國民中學（音樂班）、澎湖縣白沙鄉後寮國民小學（書法班）、雲林縣崙背鄉豐榮國民小學（美術班）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法