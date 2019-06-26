台南近千弱勢童 可至超商兌換愛心餐

2019-06-26 10:46

〔記者蔡文居／台南報導〕為確保弱勢家庭學童不因寒暑假學校未供應營養午餐而挨餓，台南市社會局今年擴大與OK、萊爾富、全家及統一等四大超商合作，從6月28日至8月31日止暑假期間，弱勢學童們可持餐食券至全市721家超商兌換餐食。

台南市社會局實物愛心銀行自2016年起結合清祿集團辦理愛心餐食補給站計畫，已持續第4年。今年社會局針對社工評估有餐食需求的880學童，發放約3萬7000多張餐食券，合作對象也擴及四大超商，提高學童兌換的便利性及選擇性。

社會局社會救助科長楊瑞美表示，台南市愛心餐食券發放對象為經社會局社工員評估的經濟弱勢家庭、遭遇急難家庭的國中小學童等，愛心餐食券每張面額60元，每張餐食券還額外提供10%的加值服務，讓學童每餐可兌換66元的餐食，兌換內容以餐飲為主，包含便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛／羊奶、豆漿、米漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，請持餐券的學童務必於暑期兌換期限內前往兌領，逾期將無法使用。

社會局長黃志中表示，感謝清祿集團的愛心善舉，清祿集團自2016年起每年贊助台南市愛心餐食補給站計畫，今年熱心贊助330萬元，讓許多弱勢學童不用擔心挨餓。

黃志中說，南市實物愛心銀行，除平時提供經濟弱勢及遭遇急難家庭或民眾緊急生活物資外，也會視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務，截至今年5月底社會局已收到市價逾217萬元愛心物資捐贈，期待有更多社會愛心人士、企業及團體一起共襄盛舉。有意捐贈者請電南市社會局06-2995686。

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