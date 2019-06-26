澎湖「四眼井」加設防護網防民眾墜井 卻被譏笑宛如「烤肉盤」

2019-06-26 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖縣馬公市知名3級古蹟「四眼井」日前發生男童墜井案後，當地政府為避免事件重演，特在井口加設防護網，不過經馬公市民代表蘇育德到場查看後，確認為現觀宛如「無煙燒烤」。

綜合媒體報導，本月16日一名蔡姓男童參觀四眼井時，因天色昏暗不慎墜井，一度溺水，事後澎湖文化局為防案件重演，在井口加設防護網，不過蘇育德查看後卻在個人臉書發文認為「這樣真的很像無煙燒烤，建議真的不要因噎廢食」。

網友看到後也表示，「天然烤肉區」、「 中秋節可以烤肉」、「蚵仔先來個二十斤」、「 原來是窯烤區呀，我以為是四眼井呢...」、「這樣更危險，小朋友看到有網，可能會踩上去⋯⋯若網生鏽或壞了，會不會影響安全啊」，更有人嘲諷，「我開始擔心是不是跌倒撞到天后宮 他就要被拆掉了」。

對此文化局回應，目前所設的防護網孔目較細，從整體來看，會很像烤盤，未來不排除改成較細鐵網，希望能安全與美感兼顧。

據悉，四眼井並非「4個井」，而是一個深約5.6公尺、直徑約1.8公尺水井，只是為防民眾取水墜井，才在井口覆蓋石板，留有4個圓形的汲水口。早前四眼井水質優良，是附近住戶重要水源，不過如今受到汙染且自來水設施普及，已變成洗滌用水井。

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