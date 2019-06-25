福衛七號發射成功 20:48與中壢、台南地面站正式通聯

2019-06-25 21:58

〔記者林惠琴／台北報導〕福衛七號於台灣時間今日下午2點30分在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心，由美國太空探索公司（SpaceX）的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載，發射升空，之後位於澳洲的達爾文（Darwin）地面站順利接收到衛星訊號，今晚也與中壢與台南的地面站正式通聯。

國研院太空中心表示，福衛七號發射後91至107分鐘，6顆衛星依序成功與火箭脫離，進入高度720公里的暫駐軌道，且位於新竹的太空中心衛星操控中心順利獲得由獵鷹重型火箭所傳回衛星與火箭分離時刻的狀態向量，開始進行軌道計算。

太空中心也指出，福衛七號在發射後173分鐘，位於澳洲的達爾文地面站順利接收到衛星訊號，是福衛七號第一次與地面站通聯，且福衛七號約97分鐘繞行地球一圈，在第3圈、今晚8點48分與中壢與台南的地面站成功正式通聯。

太空中心強調，接下來福衛七號將展開各項次系統檢查，預計發射後1個月內完成全部功能測試，接著開始調整衛星軌道；發射後第7個月可提供給全球氣象界開始使用福七量測資料，但觀測資料的分布尚不均勻；發射後第19個月，6顆衛星將全部部署到高度550公里的任務軌道，自此可提供中低緯度均勻分布的掩星觀測資料。

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