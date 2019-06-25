合興車站「再現愛情」 邁向品牌觀光行銷

2019-06-25 21:34

［記者廖雪茹／新竹報導］知名的台鐵合興火車站準備「再現愛情」！新竹縣橫山鄉合興車站連同週邊休閒遊憩設施，經縣府招標作業，確定由當地的九讚頭文化協會得標，協會除將擴大重塑車站的愛情意象，更打算邀請在地小農、商家以及文創青年共同進駐，希望建立品牌特色，帶動地方觀光。

合興車站為台鐵內灣線的一站，新竹縣政府原以漫畫為主軸推動一驛九線計畫，向鐵路局承租車站用地，將合興車站周邊休閒遊憩設施委託薰衣草森林團隊經營，園區占地約700多坪；該團隊今年4月約滿撤出，交通旅遊處重新公告招標，由新竹縣九讚頭文化協會得標，近期將完成簽約及點交程序。

九讚頭文化協會理事長吳界表示，內灣線九讚頭與合興僅一站之隔，早期由於內灣線文藝季加上「愛情火車站」的帶動，不僅是他童年的記憶，更成為一處熱門的鐵道景點；因此，協會爭取承攬，不希望讓站區再次荒廢。

企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，某天高三期中考因睡過頭，奔跑兩公里追火車，及時趕上考試，後來也與夢中情人修成正果；他在車站面臨廢站時出資保存，這段愛情故事也傳為美談。

吳界表示，合興車站以愛情車站聞名，協會準備把「合興」當成一個品牌來經營，以「愛情」為核心，整合園區印象與元素，邀請愛情相關產業進駐，像是花店、愛情紀念物、婚禮相關業者等，規劃不同主題的愛情市集等活動，呈現愛情車站的多元樣貌。

同時，協會將合興車站視為一處共同經營的平台，以打團體戰的方式擴大行銷範圍，邀請十分寮、橫山等周邊小農與商家進駐，定期舉辦小農市集，同時也將媒合文創青年進駐，建立品牌特色。目前，協會正積極招兵買馬，準備重新整頓園區，預計10月國慶假期重新開幕。

交旅處長游志祥表示，此案簽約3年，並得擴充兩年。九讚頭協會成功經營台灣水色等品牌，期許「愛情車站」重新出發後，更進一步結合在地產業特色，帶動地方觀光發展。

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