彰化海岸散落藥品 環保局：遭棄置非漂流

2019-06-25 21:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉永興魚塭區的堤防外消波塊，今早被路過民眾發現散布大量止痛藥、燒燙傷藥品及繃帶，碘片等，因上頭文字均為簡體字，民眾擔心是否為中國漂過來或中國船隻丟棄的過期藥品，擔心有污染之餘，立即通報當地環保局，彰化縣環保局表示，獲報後經查確定非為本國藥品，初步判定應是遭棄置，非飄洋過海，清除後將立即銷毀。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，今早前往永興海堤會勘時，驚見堤防外消波塊散落一片藥品，這些藥物有些今年4月過期，有些則是明年1月才過期，而且包裝良好，不知道為什麼這些中國藥品會出現在此，也不知是否合法，也對海邊出現這些藥物廢棄品的狀況有點擔憂。

對此，彰化縣環保局副局長林孟弘表示，接獲民眾通報後立即派員前往，發現永興魚塭區堤岸防波堤遭棄置一堆醫療用品，包括紗布4包、去痛片1包、眼藥膏1個、燒燙傷軟膏1組、生理食鹽水、嘔吐藥等，因這些藥品包裝用語皆為簡體字，加上包裝完好，不像被海水長期浸泡，研判應是近日遭人就地棄置所為，藥品將帶回局所進一步檢查，無污染情況將依程序進行銷毀。

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