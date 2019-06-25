週三各地多雲悶熱慎防午後雷陣雨 大台北地區恐有局部大雨

2019-06-25 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）鋒面由南至北移動到台灣北部海面，水氣仍多，上午時南部地區出現局部短暫雷雨，中午過後，台中以北及宜花地區有午後雷陣雨，尤其新竹以北及花蓮地區更有局部豪雨發生。到了明天（26日），雖然鋒面遠離台灣，但還是要注意可能會有午後雷陣雨發生。

根據「中央氣象局」預報，明天鋒面將北移至東海一帶，台灣各地天氣大致上以多雲為主，但因為台灣的環境風場轉為偏南風，將會帶來暖濕水氣，因此西半部地區還是不定時會有短暫陣雨發生。各地午後也要注意有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及山區恐有局部大雨機率，請民眾外出記得攜帶雨具，以備不時之需。

溫度方面，明天西半部白天高溫有32、33度；東半部約30、31度，即使沒下雨，感受也十分悶熱。至於紫外線方面，明天以新竹為界，以北大部分地區紫外線指數達高量級，以南地區更達過量級，還請民眾記得隨時補充水分，防曬工作做足。

空品方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、馬祖、澎湖地區大多為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

另外，據「天氣風險公司」表示，台灣未來幾天將會是典型的夏季型天氣，中午高溫也會回升到33至35度。至於目前正在菲律賓東方的熱帶性低氣壓，未來將會往北北西轉北北東朝臺灣東邊外海移動，未來是否會成長成颱風還有待觀察，但如果該熱帶氣壓北移至台灣東邊外海，環境條件不利，未來發展成颱

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