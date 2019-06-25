海漂相機情緣！日女大生信守承諾 明參加岳明國小畢典

2019-06-25 19:57

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國小學生去年到無尾港海邊淨灘時，撿到一台在海面漂流933天的相機，協助日本女大生椿原世梨奈找回父母送她的生日禮物，拾獲相機的學生明天畢業，椿原再度來台參加畢業典禮，兌現她許下的承諾，為這段台、日情緣再添佳話！

拾獲相機的班級，在導師李公元帶領下，創作「神奇海漂相機」偶戲劇碼，並寫信給臨海學校，爭取演出機會，今年3月至今，去過壯圍鄉過嶺國小、桃園內海國小、彰化芳苑國小、嘉義好美國小、高雄旗津國小、新北福連國小及鼻頭國小等7校，演完結束後就一起淨灘，呼籲各界關心海洋垃圾問題。

去年3月，岳明國小淨灘時，五年級學生何兆恩撿到布滿藤壺的潛水殼，打開一看，裡面有台完好如初的相機，班上師生透過網路社群，找到相機主人椿原世梨奈；這台相機是椿原父母送她的生日禮物，2015年9月在石垣島潛水時遺失，想不到漂流到無尾港海邊被撿到，引起台、日媒體大幅報導。

椿原去年4月底來台領回相機，校方將本報報導裱框送給她當禮物，何兆恩等人邀她隔年來台，參加他們的畢業典禮獲得首肯，事隔一年，椿原沒有忘記自己許下的諾言，幾天前告知校方，明天上午10點將出席岳明國小第61屆畢典。

校長黃建榮說，畢業典禮結束後，岳明國小畢業班後天將到台東長濱國中、成功國小，花蓮禪光育幼院表演3場「神奇海漂相機」並淨灘，7月2日至10日到日本成田市、銚子市、東京都演出，籲請台、日兩國共同關心海洋垃圾的危害。

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