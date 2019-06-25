桃園龜山苗圃轉型森林公園 「綠環境生態園區」啟用

2019-06-25 20:12

［記者鄭淑婷／桃園報導〕由龜山苗圃活化、轉型的「龜山苗圃綠環境生態園區」今天正式啟用，面積廣達13公頃，除了保留原有的苗圃功能，另規劃園區服務中心、綠種子活動廣場、休憩木平台等，市長鄭文燦表示，龜山苗圃從單純的苗圃轉型為生態園區，可串聯虎頭山環境教育園區及楓茶米休閒農業區，未來也將申請環境教育場所認證，成為遊憩新亮點。

市長鄭文燦表示，桃園市有兩個苗圃，一個在石門、一個在龜山，主要的功能第一為「樹木銀行」，例如公共建設移植的樹木可放在苗圃，第二個功能在培養苗栽發送給市民，其中，龜山苗圃因位處虎頭山風景區、距離虎頭山環保公園觀景台很近，又連接龜山大坪頂地區，改造為環教園區極具價值，不僅讓市民多了一個公園，也多了一個環境志工的訓練場所。

市府農業局表示，園區總面積13公頃，改造工程分兩期完成，第一期工程由中油公司桃園煉油廠補助1500萬元經費，規劃園區服務中心、綠種子活動廣場、景觀生態池、苗圃展示區、景觀溫室等，於去年10月完工；第二期工程由龜山區公所辦理，經費2500萬元，設置休憩木平台、苗圃管理室、鐵馬休憩亭、景觀花園、活動教育教室及周邊環境美化等，於今天落成啟用。

農業局長郭承泉表示，園區在硬體設施完工後，將持續加強軟體部分，除了培養志工進駐、協助導覽，另將結合休閒農業區導入農業市集、農業體驗課程。

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