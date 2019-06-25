另類韓流！《為什麼愛說謊》爆紅 中市圖預約2年後才看得到

2019-06-25 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄中學模範生昨天（24日）拿著《為什麼愛說謊》書籍跟高雄市長韓國瑜合影，引發話題，連帶也讓書本爆紅，台中市立圖書館當天起就湧入預約借書潮，館藏查詢系統僅有1本藏書，而且已被快手借走，截至今天下班時間共有24人預約，因借書期最長可借閱30天，換算下來，預約恐兩年後才看得到；國立公共資訊圖書館則有兩本藏書也均被借走，預約人數達11人。

台中市圖說，《為什麼愛說謊》於2008年出版，目前已絕版，含全市44間分館等的館藏查詢系統，只有清水紫雲巖書庫有1本藏書，但已被借走，至下午預約人數累積達24人，其中有17人在24日搶進預約，其餘7人今天再跟進，不排除跟高雄模範生效應有關。

中市圖指出，每本書借書期限最長30天，目前搶先借走書的借書期限到7月20日，而且是館藏查詢系統中絕無僅有的1本藏書，也就是說，預約恐要2年後才看得到。

中市圖說，以往若有書籍預約人數達6人時，即意味是熱門書籍，就會列入增購書籍評估清單，以《為什麼愛說謊》書兩天內就湧入這麼多預約數，原則上會列入增購清單，但該書已絕版，會再跟出版社連繫是否有再版計畫，以利採購滿足愛書人。

至於國立公共資訊圖書館則有兩本《為什麼愛說謊》藏書，今天已有11人預約，也均是24日後才預約者；國資圖書的借閱期限也是30天，國資圖指出，已往愛書人借書後，多會到借書到期日左右才還書，想一睹為快的愛書人要等些時間。

據國資圖網站《為什麼愛說謊》書籍介紹，是晨星出版社在2008年出版的應用心理學類書籍，作者布萊恩．金恩從多種角度了解人類說謊的行為、原因、影響等，解開人類說謊的密碼，掌握語言的妙用、辨別真偽。

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