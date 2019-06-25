夏日「犀」遊記 左鎮化石園區「優惠72變」

2019-06-25 20:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受親子歡迎的台南左鎮化石園區，7月份起將推出「夏日犀遊記」，憑門票到所合作的各知名景點，就可享有進場折扣，市政府文化局強調，透過「優惠72變」的行銷策略，繼續帶動觀光人氣。夏日犀遊記將持續到9月底，民眾持票根，前往合作的農場、博物館等各景點，就有入園優惠，「好康」整個暑假。

文化局表示，目前合作的景點包含虎頭埤、曾文水庫、烏山頭水庫、新化林場、走馬瀨農場、大坑休閒農場、樹谷生活科學館、尖山埤江南渡假村，以及奇美博物館、台灣歷史博物館等，共有10處。另外，憑安平古堡、億載金城、赤崁樓、台灣船、樹屋等5選4套票的古蹟漫遊券，也可享化石園區優待票進場。

文化局指出，園區也與西拉雅吃冰節、國際芒果節等活動結盟，持票根到合作店家，都有特別優惠，要讓民眾看化石，一併享受當季的芒果冰品，推廣地方知名產業。

為行銷台南觀光，園區還與在地旅宿業者合作，外縣市民眾只要參加飯店入住的指定專案，都能獲得免費門票。

園區在暑假更籌畫了系列活動，有化石採集體驗的「足下寶藏」、科普知識的「奇幻學堂」、自然生態為主題的「化石電影院之野望影展」等，還定期舉辦小農市集，並結合街頭藝人演出，讓親子感受盛夏的藝術活力。

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