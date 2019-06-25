疏濬「砂」很大！回饋金比例將調高

2019-06-25 20:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉位在濁水溪流域，每年疏濬期飽受砂石車揚塵、噪音、超速危害，今公所邀集民代、縣府等召開砂石回饋金會議，要求縣府應優先提撥回饋金給疏濬區的鄉鎮，而非現行先扣除全縣兒童營養午餐費後，才提撥疏濬盈餘的5％，分給疏濬區各鄉鎮，對此，縣府工務處回應，之前已開會通過，針對疏濬回饋金比例，將從現行5％增至10％，未來若盈餘充足，會再研議提撥比例。

水里鄉公所、代表會表示，每年疏濬期，地方民眾就要忍受砂石車的揚塵、超速危害，像在今年五月期間，砂石疏濬便道因遭大水沖毀，許多砂石車就都跑上省道，令居民相當害怕，甚至有清晨6點不到，就提前上路「偷跑」的砂石車，嚴重影響居民安寧；另有代表還揚言，若不正視地方權益，就要發動封路抗爭。

縣議員陳淑惠指出，縣議會今年開議時，她就提出砂石疏濬回饋金的提撥比例問題，並認為，疏濬砂石的原料車，只能走便道，不能上省道，一般砂石場的成品車，走省道時則應遵守規範，警方也應加強取締，環保局也要勤加灑水，多方並進，才能減少民怨。

縣府工務處則說，疏濬回饋金比例，將從現行5％增至10％，至於地方爭取疏濬盈餘先給疏濬區，再給營養午餐，則考量全縣學童的福利與權益，優先順序不宜更動，未來若疏濬盈餘增加，或縣府財政更有能力，再來研議提高比例。

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