嘉縣生產酒、醋、油品質佳 獲13個國際獎項

2019-06-25 16:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣酒莊、企業與合作社釀造生產的酒、醋與油品，品質極佳，在今年「國際品質評鑑大賞」（Monde Selection）、「國際風味暨品質評鑑」（iTQi, International Taste & Quality Institute）以及「亞太A. A.無添加認證」（A. A. Taste Awards）三大國際美食獎共獲13個獎項，嘉義縣長翁章梁今天表揚業者，感謝他們為台灣爭光。

嘉義縣政府今天舉行「嘉義之光、農躍國際」表揚大會，農糧署南區分署長姚志旺、朴子市長吳品叡、縣議會秘書長黃尚文、議長張明達妻子黃瓊賢、議員林淑完、姜梅紅、林于玲等參與，翁章梁頒發「嘉義之光」匾額給優秀的嘉義縣業者，感謝他們為嘉義爭光，讓台灣農產品在國際舞臺發光發亮。

獲獎業者嘉農酒莊負責人陳柏綸，捐贈得獎酒、醋產品，提供嘉義縣10所食品或餐飲相關科系的大專院校、高中職，期望產品可以作為師生教學或研發產品時使用。

「國際品質評鑑大賞」中琪樂薇公司固態釀造研發的「K1 56度純粹高粱酒」獲特金獎，芳香不刺鼻，入喉不辣，還具有天然花果香與穀物風味；獲得金牌獎的「旺萊山鳳梨醋」及銅牌的「旺萊山鳳梨酒」是使用嘉義縣在地鳳梨釀造。

嘉農酒莊獲得1金2銀1銅，獲獎的有「嘉農產銷履歷料理米酒」及「紅寶石樹葡萄酒」等，「嘉農產銷履歷料理米酒」是目前國內首瓶獲得「國際品質評鑑大賞」獎項的產銷履歷米酒。

花果椿妝公司的「柚子梅酒」參加「國際風味暨品質評鑑」獲「風味絕佳獎」，產品是使用嘉義在地鳳梨為基礎的蒸餾酒，結合台南梅嶺青梅釀製成1年之後，再與台南老欉釀造的柚子酒共同調製而成，比一般梅酒多了柚子清香。

梅山茶油生產合作社所生產出的頂級苦茶油，獲得「國際品質評鑑大賞」金獎，還得到「亞太A. A.無添加認證」三星獎以及無添加風味獎二星獎。合作社生產的「頂級黑麻油」與「頂級南瓜籽油」，則是獲得「亞太A. A.無添加認證」三星獎及無添加風味獎三星獎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

旺萊山的鳳梨醋獲得國際品質評鑑大賞金獎。（記者林宜樟攝）

琪樂薇公司的「K1 56度純粹高粱酒」獲得國際品質評鑑大賞特金獎。（記者林宜樟攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

嘉義縣業者生產的酒、醋、油獲得國際美食獎，今天由嘉義縣長翁章梁表揚。（記者林宜樟攝）

嘉義縣業者生產的酒、醋、油獲得國際美食獎，今天由嘉義縣長翁章梁（左4）表揚。（記者林宜樟攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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