2021台灣燈會 竹市提桃竹苗4縣市小確幸旅行

2019-06-25 17:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅今天參加「桃竹竹苗區域治理平台」第四次首長會議時提到，竹市將舉辦2021台灣燈會，將以台灣燈會規劃「2021燈會小旅行」行程，結合桃竹苗四縣市，針對交通旅宿推出跨縣市旅遊方案，邀請全國市民體驗桃竹竹苗獨特魅力。此外，會中4縣市也簽署成立穆斯林友善旅遊環境聯盟，包括推廣清真認證餐旅、祈禱室設立等，提供友善、多元的旅遊環境。

今天的「桃竹竹苗區域治理平台」第4次首長會議在苗栗縣舉行，會中針對稅務服務、觀光行銷、紅火蟻防治、兒少福利等9項相關議題達成合作共識。林智堅說，桃竹竹苗從日治時代就同屬「新竹州」行政區，現已有378萬人口，在交通、醫療、教育都有相同需求，此平台就是希望長期、穩定的跨縣市交流合作機制，為人民解決問題。

林智堅強調，因竹市爭取到2021台灣燈會的國際性大型活動，也規劃2021燈會小旅行，將邀請桃園、竹縣與苗栗共同合作，結合台灣燈會推出觀光旅遊方案，期望讓前來欣賞燈會的民眾，一併感受桃竹竹苗特色風光與在地美食。

林智堅說，此跨縣市治理平台多年來創造豐碩成果，不僅成功爭取健保總額增加4億元，提升北區醫療資源和品質，日前中央更允諾國道1號五楊高架延伸到新竹，未來將可紓解竹北到園區的塞車潮，替大新竹人民謀福利。

會中也舉行「穆斯林友善旅遊環境聯盟」簽署儀式，依據全球穆斯林旅遊指數，台灣是穆斯林造訪非回教國旅遊第7名，因中央推動新南向政策，4四縣市首長也催生此次聯盟，盼尊重多元文化，提升國際觀光客源。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法