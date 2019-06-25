給你滿滿正能量！「正向新北市音樂會」6/30免費入場

2019-06-25 16:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府社會局與玉山菊元合奏團合作，將於6月30日下午3點半，在市府大樓3樓多功能集會堂舉辦「正向新北市音樂會」，即日起開放索票，音樂會結合社福及動保議題，主視覺由視障插畫家「22號兔」操刀設計，希望帶給市民「滿滿的」正能量。

市府今天舉行宣傳記者會，玉山菊元合奏團創辦人承澐表示，身心靈健康是經濟發展的基礎，只要落實愛與善，養成好習慣、改掉壞習慣，遇到困難試著讓自己轉念，所有的困境都會成為生命的養分與維他命，「正向新北市音樂會」融入「老、障、兒、少、婦」及動保等社會議題，盼市民感受到正向能量。

「22號兔」說，10多年前被診斷出罹患罕見疾病「原田氏症」，雙眼功能逐漸衰退，視力最差只剩下0.1，當時她無法獨自出門，家人為了照顧她，必須放棄原有的生活，熱愛創作的她被迫中斷興趣，一度萌生輕生念頭。後來在偶然機會下認識承澐，逐漸走過人生低潮，因為身心靈健康，病情竟然好轉，視力恢復到0.5，能夠拿著放大鏡進行電腦繪圖，重拾夢想。

音樂會由暢銷心靈音樂作曲家「愛舫」量身打造主題暖心樂曲，活動免費，欲了解相關資訊或索取入場券，請上「玉山菊元合奏團 YSJY Ensemble」臉書粉絲團。

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