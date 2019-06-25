暑期工讀季到 南市勞局籲注意權益保障

2019-06-25 16:57

［記者王涵平／台南報導］暑期工讀季到，有鑑於首度工讀職災風險高，南市勞工局今日特別提醒職場新鮮人或暑期打工學子，求職時要小心防範詐騙、不合理的工作條件以及不安全的職場環境，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害，也提醒各事業單位務必遵守相關法令規範。

勞工局今日也在民治市政中心辦理「2019就業暨暑期工讀徵才活動」，共有32家廠商釋出989個職缺，起薪超過3萬元以上的工作職缺有234個，參加人數超過380人，初媒率44.48%。

勞工局長王鑫基一早前往活動現場為求職者加油打氣，他表示，暑假將至，許多青年學生會利用假期規劃打工活動，但因學生社會經驗較不足，常會誤入打工陷阱，首次辦理「就業暨暑期工讀徵才活動」，提供175個暑期工讀及兼職職缺，讓要找暑期工讀的青年朋友能夠更放心求職，好好的運用暑假打工為自己賺取工作經驗，累積職場資歷。

就讀大一的李同學表示，透過政府部門辦理的徵才活動，可以一次應徵好幾個工作，也能增加面試的經驗，最重要的是工作職缺都符合勞基法，也讓家長放心，避免誤入打工陷阱。

國立新營高工實習處主任陳清本及就業輔導組長洪金典也帶領學校電機、模具等科系共65名學生到徵才現場，除協助學生找尋暑期工讀機會，也鼓勵學生勇於參加面試，增加職場經歷。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法