活化課程發表 新北教局：已準備好新課綱

2019-06-25 16:52

〔記者林欣漢／新北報導〕108新課綱擬於8月上路，新北市教育局今天在貢寮福容貝悅大飯店辦理活化課程及偏鄉成果發表會，由28所參與課程活化的學校分享成果及經驗，包括使用在地素材製作的迷迭香膏、林投草編、蝶谷巴特等，教育局表示，將落實108新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

教育局指出，這次發表會有來自新北市城鄉參與活化課程專案的28所學校分享，包含US（University-School）合作的課程發展、落實於課堂的教室教學風景、學生學習成效多元呈現等，各校課程發展強調以生活情境出發，跨領域專題探究的課程，重視國中小素養導向教學銜接。

以新北市青山國中小為例，國中部發展「灘音響寰宇，花臉戲眾神」四軸特色課程，從踏查家鄉史地到傳承在地戲劇，從社區營造嘉年華到跨校模擬聯合國，一到九年級師生透過多元創新且跨校的教學策略，讓學生自主學習，社區互動共好。

另外，福隆國小以沙雕小達人課程，創作沙雕作品；貢寮國小食農創課迷迭香膏製作、和美國小「和我們一起玩美」的九孔殼飾品蝶谷巴特製作、福連國小活用在地素材的林投草編、澳底國小結合語文、資訊及藝文領域的「皮影戲」課程等，最特別的是國中小學校策略聯盟，共同實踐「勇於挑戰、追求成就」的「合歡山跨校願景課程」；課程解說及操作都是由孩子們自己擔綱，展現校訂課程學習成果。

教育局副局長蔣偉民表示，新北市落實十二年國教跨領域、情境脈絡化學習和素養導向的實踐，偏鄉學校更以策略聯盟方式，發展在地化脈絡課程，落實學生生活情境的學習，用優質的校訂課程，透過現場成功經驗，落實新課綱中的「自發、互動、共好」理念，成就每個孩子適性揚才與終身學習的目標。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法