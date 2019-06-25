40空服員欲取回三寶被拒 長榮：將協助組員向警方報案

2019-06-25 15:37

長榮航空︰近百位空服員想回工作崗位

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員罷工今天進入第6天，但這幾天部分會員無法認同工會刻意以禁搭便車破壞協商、發動突襲式罷工，加上公司接連釋出罷工出勤獎金、22K紅利獎金等利誘攻勢，越來越多空服員想返回工作崗位；長榮航空表示，已有近百位空服員表示想回到工作崗位，公司日前已收到大約40份委託書想代為取回員工證、台胞證、護照（業界俗稱三寶），數度遭工會拒絕。長榮航空今天召開記者會譴責工會惡劣行為，要求工會盡快歸還三寶，否則將依組員意願向地方分局報案。

長榮航空表示，歡迎空服員透過電話直接聯繫、間接由同仁轉達或是採用電子郵件等方式，表明返回公司服勤意願，且人數正在快速增加中。

長榮航空發言人陳耀銘表示，從公會6/20發動突襲式罷工，開始收取三寶，後來陸續有空服員不認同工會突襲式罷工，籍禁搭便車為由造成協商破局，因此想回家了，但礙於工會壓力，不敢自己到現場領取三寶，因此填寫委託書請公司協助拿回三寶。長榮航空表示，委託書是經過桃園地方法院民間公證人公證，經法院合法程序獲得的委託書，絕無造假可能。

陳耀銘說，23日律師陪同長榮航空拿回三寶，但工會以種種理由拒絕，包括說護照不在現場、律師不在現場找等，要求要本人來領；24日長榮再度帶著40多份委託書想拿回三寶，仍遭工會拒絕，甚至有空服員本人已第三度前往，工會仍不讓取回三寶。

陳耀銘說，長榮航空將依空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條（非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者），向地方分局報案，長榮航空呼籲桃空職工尊重回來執勤空服員的工作權，讓他們儘快回到工作崗位，恢復正常的空中交通運輸。

長榮航空表示，已請外交部協助是否能協助申請新護照，但外交部認為有法律疑慮，已列辦法請長榮研議，公司也正在評估是否可行。

陳耀銘質疑，公會到底將護照放在哪裡？為什麼拿回來還要2天，從23日至今也已經2天，還是拿不到，為何搞的好像工會比法院還大？長榮航空人事室副協理許平痛批，工會只准大家上車，不許大家下車，更提醒工會不是黑幫，應該要有工會的樣子。

工會稍早發出聲明稿，資方以少數工會會員欲退出罷工為由，找律師提出會員委託書在罷工糾察線外叫囂，要求工會歸還三寶。對此，工會本可不予理會，絕無違法問題，反而近來資方諸多干擾糾察線的行為，已有觸法之虞，工會不排除提告。

工會發度罷工至今，在會員自願提供三寶的情形下，已順利收取並保管2000份以上三寶，證明多數長榮會員堅定意志及決心，絕不會因少數幾人變卦而動搖。

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