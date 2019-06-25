「每一刻彷彿刀在割」 奇美醫術前改變患者命運

2019-06-25 15:30

〔記者萬于甄／台南報導〕手術前改變命運！台南一名57歲王姓男子會陰部遭感染發膿，經多次清創手術仍無法改善，且肛門口換藥十分困難，王男原已接受人口肛門手術，恢復期至少半年，好在術前經奇美醫學中心傷口照護中心評估，清創後以負壓傷口引流系統照顧，兩週後順利恢復出院，今也現身分享心情。

王男說，4月清明節掃墓時，因天氣悶熱，會陰部感到有些紅腫發癢，且症狀開始不到4個小時，就因劇痛送醫掛急診，醫師一看則說感染嚴重需開刀治療，當下的疼痛感「彷彿每一刻都有刀在割」，甚至痛到難以下嚥，後來才轉診到奇美醫學中心治療。

奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞表示，患者因感染佛尼爾氏壞疽，會陰部大面積膿瘍嚴重，轉診後雖又經歷2週治療及清創手術，但會陰部皮膚已嚴重缺損，肛門口換藥不易，導致其感染範圍一度擴大。

為控制感染範圍，王男原本已準備接受人工肛門手術維持傷口清潔照護，但人工肛門照護至少需半年才能恢復，手術前一天，經林祐丞再次評估，決定清創後改用負壓傷口引流系統進行傷口照護，讓王男免於承受人工肛門的照護之苦，大幅縮短人工肛門的照顧恢復時間。

林祐丞說，負壓傷口引流系統傷口照護主要可用海綿、防水護墊和真空抽吸器等，分隔傷口與外界，屬於傷口照護中心敷料的一種方式；患者接受治療、再換2次藥、植皮，約兩週後順利出院，傷口恢復情況良好。

王男開心表示，術後生活完全沒有受到影響，很感謝奇美醫學中心團隊。林祐丞也說，傷口照護中心就像一座「敷料軍火庫」，配合專業醫療人員，視患者情況選擇適合的敷料及照護方式，就能讓病患術後生活獲得改善。

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