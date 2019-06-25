冬山、壯圍公所盼收回鄉道管理權 宜縣府拒絕

2019-06-25 15:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣鄉道現行均由縣政府統一管理、維護，不過，冬山鄉長林峻輔及壯圍鄉長沈清山今在擴大縣務會議指出，鄉道一遇到問題，民眾均以為是公所權責，還責難公所維護效率不彰，建議縣府將管理權責交還公所；縣府回應，會請交通處研議，讓鄉道的維護更有效率，基於統一鄉道、縣道水準，現階段不宜交還鄉道路權。

宜蘭縣縣道加鄉道全長約450公里，2017年起因各公所不想負擔道路衍生的國賠問題，將鄉道路權移給縣府接管；縣政府指出，當時接管鄉道後，縣府也推行「宜蘭縣道路管理e化系統」，即時處裡道路問題，並在2017、2018年連續兩年獲交通部評鑑為「全國縣市政府路況養護第一名－金路獎」。

不過，林峻輔、沈清山今在縣務會議指出，他最近收到很多鄉民埋怨，鄉內鄉道維護效率不彰，雜草沒除，路面凹凸不平，都沒有即時處理，造成環境髒亂，且鄉民還以為鄉道是公所管的，影響公所執政形象，所以建請縣府，直接將路權還給公所，以增加道路維修及整修的效率。

宜蘭市長江聰淵卻有不同看法，他認為，道路有問題，一般民眾無法分清楚是哪個單位管理，基層鄉鎮市公所難免會第一個被苛責，但每一個鄉鎮的鄉道路數量、面積都不同，市公所對縣府管理鄉道樂觀其成，冬山鄉公所鄉道多，由鄉公所自行管理可能比較能有效率，他建議縣府應該先調查12鄉鎮意願後，提出因地制宜的政策。

縣府秘書長林茂盛說，如果將道路移給鄉公所自行管理，公所就必須要承擔起國賠等責任，當初就是因為公所不願承擔國賠，才會將道路移給縣府管理，現階段各公所都有不同需求，縣府暫時先不把鄉道管理權責還給公所，但會責成交通處，解決道路整修效率不彰的問題。

林茂盛說，鄉道管理縣府沒有做好，一定會去面對，例如道路草沒割、沒有及時重新鋪設，這都是需要立即解決的問題、解決，縣府會全面檢討，避免類似的事情再度發生。

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