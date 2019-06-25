連續9年響應飢餓30 中醫診所慷捐65萬

2019-06-25 15:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應台灣世界展望會飢餓30人道救援行動，馬光中醫診所連續9年舉辦飢餓體驗營隊，屏東總院今天（25日）有40位醫護人員，從上午9點開始12小時不進食固體食物，且將餐費捐出，並在午餐時間舉辦「飢餓午會」走秀，呼籲社會響應人道救援。

馬光中醫去年捐出79萬1974元，今年再捐出65萬元，全數都將投入屏東地區特殊景況家庭的急難及醫療需求救助；該院執行長黃福祥表示，今年飢餓30聚焦搶救最脆弱的兒童，他很認同也很支持，因為在弱勢者中的兒童是屬於弱勢中的弱勢，格外需要關懷。

馬光中醫全台有13家院所，除將分別資助1名國外貧童，透過長期陪伴讓孩子們感受世界的溫暖外，也將從7月1日開始，發起「Rescue Now!馬光搶救最脆弱兒童」活動，邀請患者一同捐款行善。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，今年第30屆飢餓30聚焦關懷脆弱國家中最脆弱的兒童，除投入援助工作，更藉由長期服務，關顧脆弱地區糧食保障、兒童健康營養、水資源暨衛生等工作，幫助最需要的孩子擁有基本生存環境；同時也持續關懷國內特殊景況家庭的急難需求，協助經濟弱勢家庭度過難關。

今年第30屆飢餓勇士大會師，將於7月13、14日在高雄巨蛋體育館舉辦，世展會邀請民眾踴躍報名參加，協助急難家庭及亟待援助的脆弱兒童獲得生機、重拾盼望。

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