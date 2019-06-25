台積心築藝術季 秋野芒劇團《動物勳章》偏鄉校園公益巡演

2019-06-25 14:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台積心築藝術季閉幕壓軸獻禮，特別邀請長期推廣戲劇偏鄉教育的秋野芒劇團，為桃竹苗8所國小帶來《動物勳章》兒童劇公益巡演，希望將戲劇的種子播撒至校園角落，為台灣的美育紮根盡一份心力。

公益巡演今天來到新竹縣新豐鄉濱海地區的福興國小，邀請詞曲作家也是歌手的范俊逸團隊獻唱「秋野芒」，並由劇團培訓的東華大學學生，現場布置自製的道具和布景，演出《動物勳章》的打擊樂片段，展現劇中的歡樂氛圍。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年的台積心築藝術季自開幕以來，古典音樂、文學特展等各項演出，都受到社區民眾熱烈迴響，閉幕特別邀請長期深根戲劇教育的秋野芒劇團，為桃竹苗8所國小帶來精緻的兒童劇演出，作為壓軸獻禮。

《動物勳章》導演方尹綸介紹，此劇改編自繪本《許願樹上的星星》，講述動物們剛搬到新森林的第一年，決定舉辦失傳已久的「烤餅乾大賽」，動物們絞盡腦汁想要創造最好吃的餅乾，來贏得代表冠軍的動物勳章！

秋野芒團長許子漢表示，有別於一般兒童劇，《動物勳章》演出過程會有真正可以食用的餅乾，現場飄出陣陣香味，也會製作小道具，以互動的方式，請觀眾提供給動物演員們製作餅乾食物原料，讓孩子們體驗到劇場的多元趣味。

本月24日至7月3日，秋野芒劇團將於新竹縣照東國小、福興國小、和興國小、員崠國小，桃園市三民國小、百吉國小，以及苗栗縣卓蘭國小、山腳國小等地演出。其中，7月3日於山腳國小的演出開放社區民眾入場，邀請大朋友與孩子們一起感受歡樂的戲劇魅力。演出資訊可參見台積心築藝術季或秋野芒官網。

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