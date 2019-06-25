腸病毒流行期…2歲重症童解尿困難、腸阻塞

2019-06-25 14:51

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，上週腸病毒門急診就診共計1萬4825人次，較前一週上升14.2％，並新增1例腸病毒71型重症，為北部2歲男童，一度出現肌肉無力、解尿困難、腸阻塞等神經學症狀，所幸經治療後，狀況穩定，已經出院了。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男童於5月中旬起出現發燒症狀，病程拖得有點長，大約3週又有嗜睡、手足麻痺等症狀而就醫確診、住院治療，並有肌肉無力、解尿困難、腸阻塞等神經學症狀，但現已出院。

林詠青指出，經調查該名男童的同住家人及同班幼童，均曾有腸病毒症狀，不排除是可能感染源，提醒若嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應落實「生病不上課」，並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

林詠青提醒，目前已進入腸病毒流行期，家長及嬰幼兒照顧者應落實手部衛生及做好居家環境清潔，一旦發現幼童有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送醫。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計118例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，輕症及散發病例為主；另累計13例腸病毒重症，以感染腸病毒71型占7例最多，其他則感染腸病毒D68型2例與克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

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