夏季蛇類出沒 中市府用二備金捉蛇

2019-06-25 14:41

〔記者張菁雅／台中報導〕天氣轉熱，蛇類出沒頻繁，台中市政府今年動用第二預備金，加上中央補助款，共2548萬7000元，辦理「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」。市長盧秀燕今日表示，因前朝去年未編列相關預算，新市府上任後，緊急動用第二預備金支應，這是例行性業務，提醒農業局明年度預算應編列進去。

捕蜂捉蛇計畫經費共2548萬7000元，包括中央補助款509萬7000元，市府配合款2039萬元，市府除動用第二預備金758萬6000元，並辦理追加預算1280萬4000元，市政會議今日通過中央補助款墊付案。

農業局長蔡精強表示，經與消防局協商捕蜂捉蛇的標準作業程序，如民眾發現住家內有蛇及蜂時，仍依慣例撥打119向消防局通報，農業局與消防局將依通報時間進行分工，上午8時至晚間10時，通報案件由農業局委外廠商處理；晚間10時至隔日上午8時，由消防局協助處理。

農業局要求蛇類通報案件自受理通報時間起，廠商應於30分鐘內電話聯繫通報民眾，4小時完成處理並回報。至於蜂類部分，廠商接獲消防局通報案件後，廠商應於30分鐘內電話聯繫通報民眾，於翌日起7日內完成處理，並以電話回報消防局。

盧秀燕指出，過去捕蜂捉蛇業務由消防局辦理，隨法規改變，改由農業局處理，但農業局的經費與人力無法因應，感謝消防局義務幫忙，但仍儘量讓農業局辦理。

盧秀燕也說，由於去年捕蜂捉蛇業務，前朝未編列相關預算，新市府上任後得知此事，緊急動用第二預備金支應，但第二預備金是用在發生天災地變時的錢，捕蜂捉蛇則屬於例行性、經常性業務，「今年不編預算不行，編了又吃掉第二預備金」，因此請農業局提前編列在明年的年度預算中。

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