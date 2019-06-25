補足偏鄉醫療缺口！枋寮醫院加入24小時心導管手術行列

2019-06-25 14:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣地理狹長加上偏遠地區醫療資源分配不均，縣府去年（2018年）底於12輛救護車上增設12導程心電圖系統後，今年更爭取到衛福部醫學中心支援獎勵計畫，補足枋寮醫院醫師人力，讓該院於下月（7月）1日起開始執行24小時心導管手術，全年無休搶救屏南心肌梗塞患者；屏縣全天候心導管手術醫院增為3家。

屏東縣衛生局表示，根據衛生福利部最新統計，心臟病在台灣持續佔據十大死因第2位，總共有2萬1569人死於心臟病發，平均每天約有59人死亡，而在屏東縣1年就奪走957條寶貴性命。

衛生局長李昭仁說，心血管阻塞的黃金救援時間為90分鐘，屏縣因地理狹長，後送轉院距離就是很大的問題，因此，在救護車上建置12導程心電圖系統，以讓救護人員在第一時間進行心電圖檢查，到院前即可將資料傳輸到醫院，以於黃金時間內搶救患者生命，縮短病人到院檢查時間，彌補醫療後送不足。

衛生局也說，目前屏縣設置有心導管室設備醫院，包括寶建、部立屏東、屏基、輔英、安泰及枋寮等醫院，負責24小時執行心導管手術為屏東基督教醫院及安泰醫院，今年縣府積極爭取中央醫療資源挹注1年經費2318萬元，可補足枋寮醫院醫師人力，包括心臟內科專科醫師2名及神經外專科醫師1名，該院加入24小時執行心導管手術醫院行列後，恆春地區患者可縮短約半小時送醫時間。

衛生局也提醒民眾，若出現有突發「胸痛、胸悶、盜冷汗、呼吸困難」等症狀時，應立即撥打119求援並儘速送醫，才能讓患者及早得到妥善治療，並可有效提高存活率。

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