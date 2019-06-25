捷運族注意！北捷Wi-Fi今天下午3點斷訊

2019-06-25 14:18

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運公司表示，捷運Wi-Fi將於今日下午3點斷訊，改以無縫接方式啟動158個無線上網熱點，但列車及車站暫無法無線上網，請民眾留意。

北捷公司指出，北捷Wi-Fi服務廠商告知，將於今日下午3點中斷網路訊號，北捷公司遂要求廠商須依約於3天內改善完畢，並啟動158個無線上網熱點因應，包括各個車站的「旅客詢問處」，及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等地點。

北捷公司表示，除上述熱點，捷運列車及車站（旅客詢問處外）暫時無法全面提供免費無線上網。

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