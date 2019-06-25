非藥用牙膏、漱口水7月起納化粧品管理 廣告誇大將重罰

2019-06-25 13:45

〔記者林惠琴／台北報導〕「化粧品衛生安全管理法」將於7月上路，未來牙膏、漱口水一律納入化粧品管理，製造工廠須符合GMP（優良製造作業規範），並完成產品登錄，且化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能提高罰則或納入專法規範，最高可罰500萬元，另再設檢舉化粧品不法事件可獲獎金制度。

食藥署醫粧組副組長王淑芬表示，過去非藥用牙膏、漱口水列為一般商品管理，但參考美國、歐盟等國際趨勢，以及考量產品的國際競爭力，進而決定納入化粧品管理，不僅製造工廠須符合GMP，且業者須於產品上市前完成登錄、建立資訊檔案，目前初步估計影響業者約20家。

王淑芬指出，其他染燙髮劑、防曬乳等含藥化粧品，未來彈性鬆綁不需查驗登記，但一樣製造工廠須符合GMP，且上市前完成產品登錄、建立產品資訊檔案，在安全性評估、功能性測試的把關不減，只是簡化行政流程。

不過，王淑芬指出，由於大幅調整、影響不小，因此新制設有緩衝期，牙膏、漱口水規定預計2021年7月上路，染燙髮劑、防曬乳等特定用途化粧品規定則是2024年7月實施，未來製造工廠未符合GMP可處2萬至500萬罰鍰，產品上市前未完成登錄等事宜可處1萬至100萬罰鍰。

另外，食藥署企科組長許朝凱表示，配合今年7月新法上路，若化粧品標示、宣傳或廣告內容涉及虛偽誇大，罰鍰上限從5萬提高至20萬；若涉及醫療效能，從原本依「藥事法」管理改成「化粧品衛生安全管理法」管理，可處60萬至500萬罰鍰。

同步實施的尚有民眾、內部員工檢舉化粧品不法事件，檢舉人可獲至少罰鍰實收金額5%的獎金，如現為或曾為被檢舉人的受僱人且有關化粧品含汞、鉛或禁止成分及製造工廠未符合設廠標準等衛生安全情事之一，可提高至少罰鍰實收金額10%的獎金。

在食品方面，今年7月上路包含新增實施食品安全管制系統準則（HACCP）業別，納入資本額300萬以上、未達1億的食用油脂工廠、罐頭工廠、蛋製品工廠應實施食品安全管制系統；資本額1億以上其他食品製造工廠設置衛生管理人員；新增物流業應辦理登錄。

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