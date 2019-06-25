暑假追劇新選擇 新北紀錄片上架2大影音平台

2019-06-25 13:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕暑假即將來臨，不少人會在家吹冷氣、追劇打發時間。新北市政府新聞局今年與國內兩大影音平台「公視+」及「LINE TV」合作，歷屆新北市紀錄片獎的優選作品將於7月1日起上架，民眾可透過手機、平板電腦等行動裝置，隨時隨地免費觀看。

市府新聞局長蔣志薇指出，連續舉辦9年的新北市紀錄片獎鼓勵紀錄片工作者創作，打造友善的影視環境，許多導演反映，希望作品讓更多人看見，今年市府與「公視+」及「LINE TV」合作，上架的優選紀錄片共27部，主題多元精彩，兩個平台播映不同片單，滿足各種族群的觀影需求。

上架至公視+的影片包含偏鄉熱血教師的人生故事「足夢邊境」、描述罕病兒父親心聲的「地瓜阿爸」、探討反核公民意識的「北海老英雄」、揭露身障者感情世界的「紅毯另一端」、記錄即將消逝的傳統漁法「蹦火」、描繪大體老師的「那個靜默的陽光午後」及關於人與猴深厚情感的生態紀錄片「來去獼猴家做客」等。

上架至LINE TV的影片包含描繪藝術家對夢想執著的「傻子的夢想」、新住民二代成長故事「謝謝妳一直都在」、青農回鄉種植鳳梨的「回家吃自己」、敘述罕見疾病妥瑞症的「自我介紹」、描寫傳統採蚵文化的「牛轉番仔挖」及探討婚姻及性別認同的「幸福無公式」等。

新聞局表示，本次新北市紀錄片上架至公視+播映為期1年，LINE TV播映期間則至108年11月30日，放映資訊請在臉書搜尋「感動，無所不在！」

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