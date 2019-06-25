新竹市府前噴水廣場開放 800份「呷冰券」免費換

2019-06-25 13:03

［記者洪美秀／新竹報導］夏天到了，就是要玩水加吃冰！新竹市府州廳前噴水廣場今年要開放了，本週六、29日下午3點到6點，來參加「2019來州廳呷冰」活動，除有各式好玩的水槍，還有扇子送給家長，更有在地4大冰品的冰棒可吃，只要與活動指定看板拍照打卡並加入市府LINE@，就可獲限量冰品「呷冰券」，市長林智堅邀請大小朋友，週六來市府廣場，邊吃冰邊玩水，享受歡樂一夏。

新竹市府州廳前廣場的噴水池，每到夏天都會變身成孩子們的「夏日水樂園」，州廳前廣場從早到晚都充滿孩子的歡笑聲，加上是在新竹市府前，家長、小孩都覺得很方便，活動當天除有免費的水槍提供大小朋友玩水，還有音樂、遮陽傘與桌椅供大小朋友休憩。

今年更邀集在地4家知名冰品名店豆戀迷、阿忠冰店、814冰店、光華冰店來到現場設攤，要給市民消暑又歡笑的午後戲水時光，當天大小朋友與現場活動指定看板拍照打卡並加入市府LINE@，即可獲得限量新竹著名冰品「呷冰券」1張，共800份，送完為止。

此外，活動更加碼抽獎限量涼夏禮賓扇，民眾於新竹市新鮮事「涼夏禮賓扇」活動頁面tag@一位好友參加「來州廳呷冰」活動，並轉發文章在臉書或IG，就有機會獲得涼夏禮賓扇，限量300份，中獎朋友29日當天就可到服務台兌換。

市府行政處表示，市府前廣場噴水池水質是經過殺菌、消毒，具備游泳池等級水質衛生，水源循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，相對安全。

而今年度市府前廣場噴水時間為每週一到週五，每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點加碼連續2小時噴水到下午7點；逢週六、日與國定假日則從下午3點起到晚上7點，連續4小時不間斷噴水。噴水池周圍設有護欄，也有工作人員協助看顧小朋友的安全，另市府免費提供水槍租借（數量有限），一樓服務中心內設有更衣室，有紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等供民眾使用。

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