醫病》中年男罹鼻咽癌3期 銳速刀放射治療僅5分鐘

2019-06-25 12:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣55歲的劉姓男子因為長期鼻塞、耳鳴的狀況到苗栗市大千醫院耳鼻喉科就醫，經鼻咽內視鏡發現有腫瘤，安排切片檢查證實為鼻咽癌，且核磁共振也顯示有轉移兩側頸部淋巴腺，為鼻咽癌第3期，經放射及化學治療，其中放射治療運用先進的銳速刀技術，不僅大幅縮短治療時間到只需5分鐘，同時合併影像導航技術也能讓定位更精準，劉男病情控制良好，無任何復發或再轉移的情形。

大千醫院放射腫瘤科主任張富迪表示，鼻咽部位於鼻腔最後方的深處、咽喉的最上方，由於位置較深，從鼻孔或嘴巴都看不到也摸不到，因此長腫瘤時往往不容易被發現，呼籲民眾若出現鼻咽癌的症狀時，一定要盡早就醫檢查，才能早期發現、早期治療。

張富迪指出，早期鼻咽癌以放射線治療為主，晚期鼻咽癌則需合併化學治療，相較於乳癌、肺癌或大腸癌等其他癌症，整體治療狀況較好。現在的放射治療日新月異，先進的銳速刀可採360度全體積弧形照射，並搭配影像導航定位技術，比傳統放射治療誤差低，對於鼻咽癌治療可保存大部分唾液腺，讓病人免受口乾舌燥之苦、減少放射性齟齒的機率，降低副作用的同時，也可提高腫瘤控制率。

張富迪強調，鼻咽癌大多好發於東方中年人，在台灣的癌症發生率中男性排名第12位、女性為第20位。最常見的症狀有鼻塞、鼻涕或痰帶血絲、耳鳴、頭痛、頸部淋巴腫大等，而人類皰疹病毒第四型（簡稱EB病毒）感染、醃漬食品、家族史等則會增加鼻咽癌的發病風險。

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