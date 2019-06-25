下床第一步像針刺腳底 你可能得了「足底筋膜炎」

2019-06-25 12:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕40歲的竹科工程師最近一個月早上起床踩地時，足跟會感到疼痛，而到復健科門診就醫。經醫師理學檢查評估為「足底筋膜炎」，安排復健治療一段時間後，疼痛的狀況有明顯的改善。

台大醫院新竹分院復健部主任賴彥廷醫師表示，「足底筋膜炎」是足跟痛最常見的原因之一。足底筋膜是一層增厚的筋膜，從腳跟的跟骨向前延伸到腳趾，足底筋膜就像是一個彈簧一樣，可以提供足弓的穩定，維持足部的穩定與吸收走路衝擊的力道。如果足底筋膜上的張力和壓力變化太大，則在筋膜中會出現小的撕裂。經過重複拉伸和撕裂，會導致足底筋膜受到刺激或發炎。「足底筋膜炎」的病理變化，主要是纖維組織的退化，而且可能合併慢性發炎。

「足底筋膜炎」通常會「足底刺痛」，通常發生在早上下床的第一步，並在多走幾步之後，逐漸感覺到的疼痛慢慢減少；但是在長時間站立或行走之後，則可能會加重疼痛的程度。「足底筋膜炎」好發於40至60歲的民眾，尤其是喜歡慢跑的人。此外，肥胖、穿高跟鞋或鞋子的鞋底太硬的人，也容易罹患「足底筋膜炎」。工作性質需長期站立的職業，也是高風險族群。

面對較輕微的足底筋膜炎，只要減少運動量、改穿適合的鞋子，選擇有良好的足弓支撐和減震性能的鞋子，同時避免赤腳走路，筋膜的疼痛情形即會逐漸改善。其他保守治療，包含疼痛時或運動後可以冰敷15分鐘等。

若是足跟疼痛持續無法改善，建議民眾應該到復健科門診請醫師進一步評估與治療。如果確定是足底筋膜炎，除了吃止痛藥外，還可以安排復健治療項目，例如伸展足底筋膜與阿基里斯腱，加強小腿與足部肌力，且同時安排熱療與電療以緩解症狀。患者也可以在睡覺時穿戴護木，以拉伸小腿和足底。較嚴重的個案，則可以考慮震波治療與注射治療，像是注射類固醇或高濃度血小板血漿等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法