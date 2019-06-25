罕見！女教師腳痛、走路如馬蹄落地 竟是胸腰脊髓長腫瘤

2019-06-25 11:24

〔記者王善嬿／嘉義報導〕擔任美語教師的35歲陳姓女子，半年前突然無法抬腿、腳會疼痛，後來更嚴重到左腳板無法向上、呈現垂足狀態，走路時腳如同馬蹄一樣，她一度以為腳踝扭到或閃到腰，到國術館整脊也不見好轉，經到醫院求診檢查，發現胸、腰椎竟罹患罕見的粘液乳頭狀室管膜瘤，醫師為她動手術切除腫瘤，目前恢復情況良好，她感謝醫師說，終於可以正常走路了。

陳女說，去年發現無法抬腿且異常疼痛，曾到診所就醫、國術館整脊、電療，但沒有改善，晚上痛到要貼熱敷貼片才能「坐著」睡；半年後，她發現左腳無法抬起、腳底板沒辦法往上，走路常跌倒，雙腳還會突然無力，下階梯摔過30多次，連在家都拖著地走。

大林慈濟醫院副院長暨神經外科主任陳金城表示，陳女的腫瘤長在胸椎第11到腰椎第2節之間，長度約7、8公分，經由病理檢查為粘液乳頭狀室管膜瘤，根據文獻上統計1千萬人中，有5到8個人會有這種疾病，一般好發在20多歲的青壯年，以男性居多。

陳金城說，因腫瘤是從脊髓神經中長出來，初期不易診斷，有的甚至5到10年後才被診斷出來，且須將神經剝開、在顯微鏡輔助下切除腫瘤，手術風險高。

陳金城表示，民眾如躺下後，覺得背部異常疼痛，尤其晚上會痛到無法入睡、伴隨腳無力症狀，就可能是脊髓裡長腫瘤，建議及早就醫檢查，如果延誤治療，恐會導致腫瘤擴散，由脊髓延伸到腦部或蔓延整個脊髓，造成呼吸衰竭、四肢癱瘓。

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