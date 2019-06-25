他PO幼兒園帳單月繳1萬3 網友比慘：這很便宜好嗎...

2019-06-25 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕4到6月為公幼及非營利幼兒園抽籤季，全國幼兒園只有3成1為公共化幼兒園，中籤率偏低，多數家長只能把孩子送私幼。有家長在網路PO出幼兒園帳單，計算一年費用共約15萬5千多元，換算一個月平均約1萬3千元，問道「現在私立幼稚園的費用都約這樣嗎？」PO文吸引眾多網友討論，大多數的網友都說「這算便宜了」。

有網友在臉書社群「新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可」PO出幼兒園帳單，透露自己是新手爸爸，想問現在私立幼稚園的費用都約這樣嗎？內容包括一學期23300元（5個月，含學費，書籍費，保險費），二學期10個月共46600；另有夏令、冬令營只收月費（8600x2個月=17200）；月費7400+交通費1200=8600x10個月=86000；一年的雜支、書包、拖鞋、餐具、制服、運動服等=5350。因此一年46600+86000+17200+5350=155150，一個月平均約13000元。這名網友還說，肚子還有一個10月將出生，要更努力賺錢了！

此則PO文引發許多網友討論，紛紛回應「你生完才發現養小孩負擔很重嗎XD」、「不敢生了」、「從外太空塞進內子宮」。許多家長看了都說「算便宜了」、「私幼這價錢很一般」、「現在讀幼稚園比讀大學還貴」。也有網友分享經驗談「正常，我現在一個大班，一個中班，都要兼差才能過活了」、「等到小孩上了國小安親班或是補英文費用更高...」。也有人建議，要善加利用育兒津貼、托育準公共化新制。

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