暑假人潮爆增 小琉球再建2座汙水處理設施護海洋

2019-06-24 22:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球的民生汙水近年因為遊客暴增，成為島上亟待面對環境議題，而目前島上僅老人會館旁有聚落式汙水處理設施，無法負擔全島汙水，縣政府為永續水環境，已規劃增設杉福、中澳2座污水處理設施，鄉長陳國在則強調，目標就是島上8個村的4角頭都要各擁汙水處理設施，讓汙水不要「長驅直入」大海。

小琉球現有的汙水處理設施以繩狀濾材的接觸曝氣法來處理，利用微生物生長來分解有機質，不必再另外添加藥劑，具有處理成本低且自然環保的優勢，每天可以處理630公噸汙水，約可削減22公斤懸浮固體及約53公斤有機汙染物，除汙效率最高可達99.5%。

琉球鄉長陳國在指出，年遊客量現已是輕易突破100萬人次，若產生的大量民生污水直接排入海會是環境大負擔，可能傷及讓小琉球觀光蓬勃發展的海洋生態，因此希望既有汙水處理設施的高效率擴張，首任內預計建好杉福、中澳2座，並再提案爭取大福的汙水處理設施，達到小琉球8個村（共分4個角頭）都各有汙水處理設施的目標。

屏東縣環保局水污染防治科長王奕軒表示，目前及規畫興建的汙水處理設施，以居民集中或民宿較多地方的興建，新的2座建設計劃已送交經濟部審查，未來若全部完成，每天可處理2300噸生活汙水，約是5成當地居民加8成遊客的汙水量。

不過，因為汙水量大增，就算3座汙水處理設施仍無法處理全島生活汙水，未來是否會繼續興建，王奕軒說，因小琉球屬珊瑚礁岩地質，水容易滲漏，仍待評估後再決定。

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