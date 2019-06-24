暑假上山放空！尖石司馬庫斯聯絡道停工開放2個月

2019-06-24 22:00

［記者廖雪茹／新竹報導］即將放暑假！熱門景點新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落，聯絡道道路品質改善工程預計自7月1日起到8月31日暫停封路施工，所有車輛都能直接開到部落；族人近日特別打造一座新觀景台迎賓，近可鳥瞰部落全貌，遠可眺望雪山山脈，提供旅客欣賞迷人的景致！

位於尖石後山的司馬庫斯部落，因聯絡道路面損壞嚴重，經地方爭取，獲前瞻基礎建設計畫核定約1.17億元辦理改善工程，去年12月初開工採全線封閉施工，僅開放例假日，安排遊客自工區前改搭接駁車進入部落。因應暑假旅遊旺季，公所、部落和施工單位協調暫時停工。

尖石鄉公所表示，司馬庫斯聯絡道7到16公里的改善工程，自部落終點的道路末端開始施工，迄今已完成近10公里。為兼顧工程品質和部落觀光，逢寒、暑假及連假等旅遊旺季，即協調暫時停工，這次暑假的停工時間是7月1日到8月31日，整體工程預計今年底前完工。至於由原民會補助0到6公里的改善工程，則將接續復工。

司馬庫斯部落議會前總幹事巴杜表示，因配合聯絡道封路施工，假日遊客量較往年減少逾7成。暑假是部落旅遊旺季，且正值水蜜桃產季，但今年受到氣候影響產量銳減，只得關閉網路訂購宅配服務，僅供部落展售。

為了提升觀光品質，部落最近在教會上方建置一座觀景台。部落議會秘書拉互依說，站在觀景台，近可鳥瞰整個部落，遠盼東方或東南方是傳統領域壯闊的雪山山脈，西南方則是新光、鎮西堡部落；往北方是部落上方的三角點「B'bu Sasaw 東泰野寒山」，夜晚是觀星的好地方！

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