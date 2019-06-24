鋒面北抬！週二降雨減緩 各地仍有局部短暫陣雨

2019-06-24 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明天（25日）隨著鋒面北抬，降雨狀況較無今天（24日）連續，但水氣仍多，各地還是會有短暫陣雨甚至雷雨的機會，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，明天鋒面逐漸北移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；中部以北沿海地區及金門易有較強陣風。

「天氣風險公司」指出，隨著鋒面北抬，明天降雨狀況逐漸趨緩，到了週三（26日）起，全台將開始轉為典型的夏季天氣型態，體感較為濕熱，會有更強的午後陣雨或局部陣雨發展機會。

溫度方面，明天由於降雨影響，中部以北及東半部高溫約28、29度，而南部在沒有下雨時，高溫仍可達31度左右，感受較悶熱。

紫外線方面，明天新竹縣、連江縣達中量級；高雄市、屏東縣及澎湖縣達過量級；其他縣市均達高量級。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及金門、澎湖為「良好」等級；馬祖為「普通」等級。

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