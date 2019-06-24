免去停車麻煩！ 搭公車登合歡山 7/1起延駛至小風口

2019-06-24 20:06

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山為熱門登山及賞景路線，但台14甲線沿途停車空間有限，常有山友、遊客大歎停車大不易，南投客運考量遊客需求，將每天往返清境農場與合歡山松雪樓的中巴班車，自7月1日起延駛至小風口，減少遊客開車找車位，甚至違停受罰的麻煩。

合歡群峰的高度在3000公尺以上，也有多座百岳，但因有台14甲線合歡山公路直達，免去長途步行跋涉，成為遊客容易親近的百岳，除了冬季白雪皚皚美景，現在每到春、夏之際高山杜鵑盛開，更吸引爆量遊客前來登山賞景。

由於最近林務局東勢林管處進行武嶺及松雪樓2處重要停車場整修，停車空間本就不足，假日更是塞爆，不少駕駛人因而違停影響交通受罰。

南投客運為服務遊客，經向監理單位申請將每天行駛仁愛鄉台14甲線8公里清境農場至合歡山的6658A路線19人座中巴公車，自7月1日起延駛至36.6公里小風口，全長約26公里路段設置20個停靠站，從松雪樓延駛路段則是增加石門山、合歡山管理站及小風口等3站，單程全票95元、半票48元。

南投客運表示，6658A路線公車每天往返6班次，去程清境國民賓館至小風口上午8時20分、11時及下午2時30分發車，回程小風口發車時間9時40分、中午12時40分及下午3時50分，車行時間估計為1小時，可服務攀登合歡山主、北、東峰及石門山等遊客，避免自行開車不易停車甚至違規受罰的麻煩。

南投客運指出，由於座位有限，目前採取預約優先搭乘，但例假日不受理預約，至於不少單車族詢問能否讓單車上公車，考量中巴空間有限，無法提供相關服務。

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