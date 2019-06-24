衰！家族16人旅遊、兒子出國實習搭長榮 全遭波及

2019-06-24 19:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕長榮空服員罷工還在持續發展，中部有民眾16人家族旅遊29日搭長榮班機，兒子要出國實習也選長榮，全家都遭罷工波及，家族旅遊因而取消，王姓民眾苦笑說，家族旅遊就是配合要出國的兒子和姪子才挪到29日，想不到喬來喬去會因長榮罷工而無法成行，現只盼兒子下月2日出國實習搭的航班不要再被取消。

長榮空服員罷工影響航班，今天下午確定取消29日多數航班，住中部的王姓民眾家族16個人，29日搭長榮的班機到峇里島玩，下午1、2點時，旅行社還無法確定能否成行，到了傍晚即確定該班機停飛，旅行社遊說挪時間，但因其家族成員無法再喬其他時間出發，因此決定取消該旅遊，其家族喊「倒楣」，旅行社業者大呼無奈。

王姓民眾也說，兒子7月2日也要搭長榮班機出國實習，由於3日要報到，因此希望不要再被取消航班，若真無法飛，也能提早告知安排轉其他公司的班機。

無獨有偶地，另有張姓民眾的女兒原訂6月28日搭長榮班回英國倫敦上班，他們提早要求轉其他公司的班機，最後經由英國旅行社的協調，改搭國泰航空班機，但要晚5天離開。

張姓民眾說，女兒去年暑假去英國時搭華航，華航也在罷工，還好沒有取消原來的班機，想不到今年改長榮又碰到罷工。

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