1家6口有4人罹患漸凍症 羅東警、村長急捐物資送愛

2019-06-24 19:45

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉陳姓民眾，1家6口有4人罹患肌肉萎縮症（漸凍人），整家收入僅靠陳姓男主人、長子打零工餬口；冬山分駐所員警李汪儒查報戶口時發現陳家困境，不僅捐贈物資，陳家狀況傳到分局後，多名員警主動送暖，暖警助人義舉，讓各界愛心湧入。

53歲的陳姓男子，與太太育有2子2女，一家6口就住在冬山鄉珍珠社區的祖厝裡，陳的太太、長女、次子、次女均患有肌肉萎縮症，1家6口因無低收入戶資格，僅依靠身障補助，以及陳男及長子打零工勉強維持生計。

冬山分駐所員警李汪儒日前執行戶口查察業務，發現陳男一家困境，李見到陳男家中現況不忍，當場自掏腰包偷塞救急金給陳男：「小小心意請你們先收下」。

陳男當下婉拒捐款，事後李員與村長改以民生物資濟助，並協助通報社區、鄉公所、社福單位協助，消息傳開後，各界愛心持續湧入，社會關懷也讓陳男一家感動。

李員事後將陳男一家狀況向上回報，陳家狀況傳到分局，其他員警見狀響應，陸續送暖到陳家，響應的警員說，捐款是小小心意，希望拋磚引玉，暫解陳家困境。

25歲的李汪儒，是警專31期正期生，從警4年，外型陽光，他受訪時謙虛的說，社會需要幫助的人很多，在他能力許可範圍內，能幫忙就多幫忙，對方的一句「謝謝」，都是他從警過程的最大鼓勵與動力，「我只是做好警察應該做的事情而已。」

羅東警分局表示，李汪儒主動關懷、慰問，分局也協助辦理「馬上關懷」機制，主動聯絡鄉公所與相關單位，捐贈物資送暖，協助陳家度過難關。

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