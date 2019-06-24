肉毒桿菌素市場大 醫師：政府應扶植台藥廠生產

2019-06-24 18:45

〔記者王俊忠／台南報導〕可用於除皺紋的肉毒桿菌素在台灣百家爭鳴，皮膚科醫師王正坤表示，肉毒桿菌素市場已有美、英、德等國藥廠進入，韓國藥廠也在近期上市，在國際廠商激烈競爭中獨缺台灣藥廠，因為肉毒桿菌素製造不是非常困難的事，當歐美藥專利期過後，台灣藥廠就可模仿歐美藥廠製造學名藥，政府應鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫美生技產業競爭，以免是場大餅都被外國廠商壟斷。

中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤說，治療臉上肌肉收縮的動態皺紋，是藉由注射肉毒桿菌素；治療靜態凹陷皺紋，則是藉由注射玻尿酸填充物，在醫學美容相當流行的美國，每年有650萬人接受肉毒桿菌素注射治療，國外MarketWatch曾報導，2017年全球肉毒桿菌素市場約36億7千萬美元，折合1千1百億元台幣，而且快速成長。

王正坤表示，目前有4個國家藥廠爭食台灣市場的肉毒桿菌素大餅，有英國Dysport、美國Botox、德國Xeomin、韓國Letybo，這些外國廠商一般要通過美國食品藥物管理局FDA標準、歐盟標準與台灣標準，在安全性與有效性都合乎法規。

王正坤指出，患者在注射肉毒桿菌素去除臉上皺紋時，最擔心的是副作用，因此患者必須分辨是否使用合法材料？醫師是否事先告知病人副作用與如何預防副作用？臉上最容易出現副作用的部位是額頭，注射太少或太多都會有副作用，造成眉毛翹起來或眉毛下垂，解決方法是均勻注射，避免注射危險區域，嘴角旁邊是避免注射的區域，以免嘴角下垂；但是注射嘴角下方的降口角肌，反而可以提升嘴角及笑臉迎人。

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