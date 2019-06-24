美濃國小新校舍流標10次後動土 校友唱山歌祝福

2019-06-24 17:10

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃國小校舍新建工程歷經10次流標波折，今天終於熱鬧舉行動土奠基典禮，新建校舍設計將打破傳統，以教室單元有機組合形成校園建築，造型承襲客庄風水傳統與客家伙房空間，工程經費1億2000多萬元，預計明年10月底完工。

美濃國小為美濃中心學校，創校至今已有119年歷史，近年推展閱讀、國際教育和客華雙語課程績效卓著，新學期也將推展雙語課程，由於原有校舍老舊，教育部補助高市14所國中小辦理老舊校舍拆除重建專案，美濃國小也明列其中，但工程發包過程並不順利，歷經10次流標才拍板定案。

美濃國小今天熱鬧舉行校舍新建工程動土奠基典禮，包括教育局長吳榕峯、客委會主委黃永卿、立委邱議瑩和傑出校友等人共同上香祈福啟鏟動土，見證百年學校翻新，校友古聖儀以校歌與客家老山歌為素材，編寫笛子獨奏曲，全曲充滿兒時歡唱校歌與濃濃客家鄉音之情，期望校歌與山歌二者皆能代代傳頌、永誌不朽。

校長楊瑞霞表示，新建校舍主體建築為2棟3層樓、2棟2層樓，合計22間教室量體，新校舍配置打破傳統，以教室單元的有機組合形成校園建築，建築配置與造型呼應客庄講究風水的傳統與客家伙房空間，同時融合翻轉教育理念，透過新的、群落式的教學空間設計，增加學生間學習與互動機會，創造無處不在的學習角落與空間，預計明年10月底完工。

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