「碳索生活館」低碳又環保 桃園環教場所再添1處

2019-06-24 16:01

［記者陳恩惠／桃園報導］在2019桃園農業博覽會今年10月下旬舉行後，位於新屋農博基地30公頃遼闊又美麗的園區即將轉型，未來會成為常態環境教育基地；其中，園內「碳索生活館」本月通過環保署的審查、認證，正式成為桃園市第15處「環境教育設施場所」，也宣告「桃園環教重鎮」成型；目前已針對桃園市另30處極富潛力場所，持續輔導、取得環教場所認證，積極邁向「一區一環教場所」目標。

他說，農博園區有文化、生態、能源、科技等豐富的資源面向，如今農博園區以「碳索生活館」通過重重審核，晉升成環境教育設施場所，明年起，農博園區將轉型成常態的多功能環教基地，可提供展覽、露營、探索教育、冒險教育，是各級機關學校推廣環境教育的最佳選擇，也將結合附近的藻礁、石滬、永安漁港、綠色隧道、桃園青年體驗學習園區、客家海螺廣場、休閒農業區與後湖溪泛舟等景點，發展生態旅遊產業，讓環境意識更深入大家的生活。

通過環保署嚴謹審查的「碳索生活館」，建築採用對環境友善設計，使用二手貨櫃為基本架構，館內所有展示物、裝飾品，都以環保材質或回收材料，藉由藝術家巧思，創造清爽美感。

「碳索生活館」凸顯「碳」與生活的關聯，讓參觀者更加了解為什麼要「減碳」，進而體認地球各種環境問題和碳排放的密切關係，全館運用自然採光，減少室內照明，同時以挑高的屋頂和可調式百葉窗，達到通風、自然對流的效果，大量降低能源消耗，確實達到低碳環保的精神。

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