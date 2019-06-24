竹市高峰非營利幼兒園動土 打造森林庭園明年起招收150名幼兒

2019-06-24 14:02

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，今日市府舉辦高峰非營利幼兒園動土，擴建後原招收90名的小型幼兒園，將增加名額共招收150名幼兒，建築更邀日本名設計師手塚貴晴給予意見，打造融合周遭自然環境的森林庭園幼兒園，白色斜屋頂簡約設計也格外吸睛，副市長沈慧虹說，共投入4711萬打造高峰非營利幼兒園，預計明年8月完工，盼讓幼兒在自然、舒適、的想像空間安全學習成長。

為了提供幼兒自然友善的學習環境，高峰國小非營利幼兒園從興建開始，就透過「新校園運動」工作坊，還邀請日本首屈一指的幼兒園設計師手塚貴晴與該案建築師互動，更與校方、地方人士多次磋商討論孩子需求，規劃出巧妙利用高峰國小周邊自然環境的森林庭園，建築本身以多層次的白色斜屋頂最吸睛，更打造具風雨操場功能的戶外活動場所，讓幼兒園空間自然與戶外融為一體。

教育處指出，預估高峰地區未來人口增加，國小可能有增班需求，因此妥善運用高峰國小校內老舊籃球場，報廢後重新活化興建幼兒園舍，完工後，預計可以招收5班，未來高峰非營利幼兒園將成為可納量150名幼兒的大型幼兒園。

副市長沈慧虹指出，未來活動教室更能延伸至相鄰的後院，使幼兒的活動場域更可延伸至戶外，與大自然的環境接軌。自然環境的薰陶是培養幼兒不受限創意的最佳園地，新園舍希望讓幼兒能在自然、舒適、溫馨及充滿自由發展的想像空間中安全學習成長。

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