環南市場改建辦攤位抽籤 攤商舉標語抗議柯P

2019-06-24 13:38

〔記者蔡思培／台北報導〕環南市場改建案第一期工程預計8月中完工，一、二樓將先中繼安置蔬菜、魚肉攤商，預計10月試營運，但攤位空間規劃卻引來爭議。北市市場處今舉辦說明會暨攤位抽籤大會，現場有多位攤商舉起抗議標語，議員也出面相挺，市場處後來決定今天先不進行抽籤。

環南市場今在北農拍賣場舉辦抽籤大會，原本將讓近400攤的菜販用抽籤決定攤位，不過許多攤商因不滿未來的攤位規劃、營業空間，在大會上舉起印有「柯文哲強逼攤商設計不良吞下去」、「柯文哲出面負責」、「攤商要生存溫飽要中繼」的抗議字條。現場攤商不滿表示，環南市場改建案第一期8月中就要完工，但在空間使用上仍爭議不斷，質疑柯文哲只顧自己的政績。議員郭昭巖也認為，現在環南市場問題還沒解決，不應該逼攤商要抽籤。環南市場自治會代表宮瑞全說，攤商不是刁難政府，只是在想辦法活下去。

後來市場處參議王夢龍在會中宣布，今天將不會進行抽籤。雖然多數菜販都希望攤位能維持在一樓，但考量到一樓空間有限，市場處在大會上提出協調方式，期盼能有部分攤商自願將攤位移動到四樓，市場處會在四樓提供雙倍的空間。王夢龍說，環南市場至少要有72攤願意搬遷至四樓，才能將讓一樓每攤的使用空間變大。

不過現場問卷調查顯示，348間菜販裡，僅有6攤願意將攤位移動到四樓。最後市場處表示，會再尋求肉販、魚販等攤商是否願意主動搬至四樓。

有菜販擔心，如果搬離一樓，來客量也會減少。也有菜販表示，過去環南市場的配置就是蔬菜在一樓、魚肉類在二樓，希望能未來菜販也能繼續維持在一樓。她解釋，蔬菜類相較於肉類體積較大，每天需要批貨的量也大，如果搬到四樓，光是排隊等電梯就要許久，根本沒時間做生意。

不過現場也有販賣酸菜、雪裡紅的攤商願意搬到四樓，因為這樣使用空間較大，且平常很多顧客都透過電話下貨，較不擔心買氣問題。

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