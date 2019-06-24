阿嬤罵罷工製造紛亂 跟韓國瑜一樣「看了整肚子火」

2019-06-24 13:51

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第5天，繼台北搭車南下的退休男子，到罷工現場表達對空服員的不滿，接著又有一名余姓阿嬤，來到現場斥責罷工導致塞車，也製造社會紛擾。

據了解，這名阿嬤已經連續2天，拉著推車到罷工現場表達對空服員罷工的不滿，阿嬤用全台語表示，眼睛閉上，燒一燒就變灰燼了，（罷工）還有什麼用？哪有需要這樣搞？

阿嬤說，看這些（罷工）員工她的心情就很差，塞車塞成這樣，製造社會紛擾，我看高雄市長韓國瑜，又看這些人這樣搞，一旁警方為了安撫阿嬤激動的情緒，問了阿嬤是否有參加韓國瑜的造勢活動，阿嬤聽了火氣更大，直說沒有，「看了只會整肚子火，還看？」

阿嬤痛批，台灣要的是社會平靜，而他們是在製造社會亂象，看也看得出來，就好像是一個15歲小孩，如果是15歲小孩就給他打下去了，叫他頭腦要清醒清醒。

此外，對於空服員罷工影響塞車，蘆竹警分局表示，其實是長榮航空巴士出入及看熱鬧民眾，有些人經過還拿手機拍照錄影，試想1人慢5秒，100台車可慢500秒，造成後方車速變慢而塞車。

至於還有民眾認為是媒體SNG車所造成，蘆竹警分局也說，現勘後判斷SNG車影響反而不大，大都是民眾前往特力屋、台茂及好事多等賣場的回堵車輛，造成中正路車流量較大，蘆竹分局已加派警力疏導，維護交通順暢。

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